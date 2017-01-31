Попович сравнил Трампа с некомпетентными полицейскими из кино

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»прокомментировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну жителей из мусульманских стран, сравнив его с «Кистоун Копс» — вымышленным отделением некомпетентных полицейских из немого кино.«У меня много мыслей о том, что мы сделали со своей страной и чему позволили свершиться. Но посмотрим, к чему это приведёт. Это решение было словно „Кистоун Копс“ по любым объективным меркам. Неважно, назовёте вы его плохим или хорошим. Это „Кистоун Копс“, и это пугает», — приводит слова Поповича Sports Illustrated.