27 очков Уиггинса помогли «Миннесоте» в ОТ одолеть «Орландо»

«Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 111:105.Встреча проходила в равной борьбе. Лишь на старте второй четверти хозяевам удалось оторваться на 11 очков, но вскоре «Орландо» смог восстановить равновесие. Ближе к победе в основное время был «Мэджик», однакоза 10 секунд до финальной сирены сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.На старте дополнительной пятиминутки «Миннесота» смогла уйти в отрыв и, несмотря на сопротивление гостей, удержала победный счёт до завершения овертайма.Самыми результативными игроками встречи стали Уиггинс, набравший 27 очков, и, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе «Орландо» стоит выделить— 21 очко.