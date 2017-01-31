Команда Дворковича и Новака выиграла турнир VTB Arena Open

Команда Аркадия Дворковича и Александра Новака выиграла турнир знаменитостей, состоявшийся в рамках стритбольного турнира, организованного Международной студенческой баскетбольной лигой совместно с «ВТБ Арена Парк».В студенческом турнире приняли участие 8 мужских и 4 женские команды. Победителями стали студенты МГАФКа (Малаховка), получившие главный приз – билеты на матчи «Финала четырёх» Евролиги, который пройдёт в Стамбуле в конце мая.Параллельно со студенческим турниром проходил турнир знаменитостей, участниками которого стали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики России Александр Новак, чемпион Европы Алексей Саврасенко, вице-чемпион мира Виталий Носов и многие другие.В финал турнира знаменитостей сыграли сборная СМИ и команда «Винтаж», в составе которой выступали Аркадий Дворкович, Александр Новак и Алексей Сарасенко. Попадание последнего в овертайме решило исход матча и принесло «Винтажу» победу в турнире.