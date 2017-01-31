<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:15
Таунс исполнил роскошный данк «мельницей»
10:12
Лю: «Даллас» просто был быстрее «Кливленда»
09:58
Уиггинс эффектно вколотил сверху в матче с «Орландо»
09:09
38 очков Конли помогли «Мемфису» разгромить «Финикс» "+19"
07:03
23 очка Джеймса не спасли «Кливленд» от поражения в Далласе
17:22
«Маккаби» отчислил Сонни Уимза
15:12
Уимз: я не принимал допинг и не отказывался от теста
11:20
Сет Карри обновил личный рекорд результативности
07:03
23 очка Джеймса не спасли «Кливленд» от поражения в Далласе
11:29
Леброн Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим 20 тыс. очков
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Таунс исполнил роскошный данк «мельницей»
31 января 2017, вторник. 10:15.
Баскетбол
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз»
Карл-Энтони Таунс
в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (111:105) исполнил роскошный данк «мельницей» после передачи разыгрывающего
Рики Рубио
.
Таунс провёл на паркете 45 минут, собрав коллекцию из 23 очков, 12 подборов, 7 результативных передач и 3 блок-шотов.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз
Карл-Энтони Таунс
Комментарии:
Правила
Новости. Баскетбол
31 января 2017, вторник
10:15
Таунс исполнил роскошный данк «мельницей»
10:12
Лю: «Даллас» просто был быстрее «Кливленда»
10:11
Команда Дворковича и Новака выиграла турнир VTB Arena Open
09:58
Уиггинс эффектно вколотил сверху в матче с «Орландо»
09:54
Уэйтерс: «Майами» остаётся голодным до побед
09:09
38 очков Конли помогли «Мемфису» разгромить «Финикс» "+19"
07:03
23 очка Джеймса не спасли «Кливленд» от поражения в Далласе
06:55
«Бостон» оказался сильнее «Детройта», Томас набрал 41 очко, Драммонд — 28
06:44
27 очков Уиггинса помогли «Миннесоте» в ОТ одолеть «Орландо»
05:59
«Майами» продлил победную серию, обыграв «Бруклин», Драгич набрал 20 очков
04:38
«Сакраменто» проиграл «Филадельфии», несмотря на 46 очков Казинса
02:47
Ван Ганди: мы возвращаемся в те времена, когда Гитлер ставил евреев на учёт
01:55
Обрадович: «Гран Канария» показывает очень непредсказуемый баскетбол
01:43
Лоури: указ Трампа — полный бред
00:27
Попович сравнил Трампа с некомпетентными полицейскими из кино
30 января 2017, понедельник
23:42
Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБА
23:29
Уэстбрук пытался поставить Шамперту подножку
22:26
С. Джексон: я провёл пару отличных игр, покурив перед ними
21:34
Фишер: мы с Филом Джексоном оба не знали, что делали в «Нью-Йорке»
20:52
Игроки «Химок» приняли участие в детском благотворительном турнире
20:39
Роулэнд: люди в России оказались намного душевнее, чем я ожидал
20:20
Д. Джордан: мама сказала, что НБА лучше не обманывать меня насчёт Матча звёзд
19:39
Леброн Джеймс спародировал Деандре Лиггинса
18:45
«Нью-Йорк» надеется задействовать «Бостон» в обмене Энтони
17:39
Центровой «Црвены Звезды» Кузмич — MVP Евролиги в январе
17:22
«Маккаби» отчислил Сонни Уимза
16:33
«Мемфис» подписал 10-дневный контракт с Тони Дугласом и отчислил Троя Уильямса
15:53
Капитан «Нижнего Новгорода» Григорьев выбыл из строя на неопределённый срок
15:12
Уимз: я не принимал допинг и не отказывался от теста
14:40
Уимз отказался проходить тест ФИБА на допинг
14:18
Кокошков: был бы рад поработать с Теодосичем в «Юте»
13:53
Кавай Леонард: насыщенный календарь не может быть оправданием поражения
13:08
Хорнасек: игроки «Нью-Йорка» сражались до конца
12:45
Леброн Джеймс: «Кливленд» победил «Оклахома-Сити» благодаря игре в защите
12:18
Керр: миграционная политика Трампа противоречит принципам США
11:58
Сокрушительные данки Пола Джорджа и Порзингиса – в топ-10 дня в НБА
11:29
Леброн Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим 20 тыс. очков
11:20
Сет Карри обновил личный рекорд результативности
10:50
Ст. Карри не помог «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» из-за желудочного гриппа
10:30
«Атланта» и «Нью-Йорк» провели 11-й матч в истории НБА с четырьмя овертаймами
10:05
Донован: в некоторых моментах «Оклахома-Сити» хорошо сыграл с «Кливлендом»
09:51
Пол Джордж исполнил сокрушительный данк через Клинта Капелу
09:46
Лав испытывает боли в спине
07:33
60 очков Дюранта и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
06:10
«Автодор» сохранит Миннерата до конца сезона
Все новости
RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Расселл Уэстбрук, «Оклахома-Сити Тандер»
Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»
Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»
Кавай Леонард, «Сан-Антонио Спёрс»
Демар Дерозан, «Торонто Рэпторс»
Кто-то другой
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+