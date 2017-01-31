Мэджик Джонсон: Трамп должен понять, что в США нельзя быть диктатором

Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс»прокомментировал указ президента СШАоб ограничениях на въезд в страну граждан семи стран.«Дискриминация – это неправильно. У нас есть много потрясающих братьев и сестёр мусульман, которые являются великолепными американцами. Но речь не только о них. Трамп хочет выгнать из страны латиноамериканцев и построить стену. Мы, американцы, не такие.Он должен понять, что в США нельзя быть диктатором. У нас никогда не было такого президента. У нас всегда был президент, который объединял страну и людей», – приводит слова Мэджика TMZ.