Физдэйл: мне нравится, когда Конли играет агрессивно

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз»прокомментировал игру защитника командыв матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (115:96).«Мне нравится, когда Конли играет агрессивно. Своей игрой он вдохновляет одноклубников. Мне нравится наблюдать за ним, когда он играет таким образом. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – приводит слова Физдэйла ESPN.В поединке с «Санз» Конли провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 38 очков, 9 передач, 6 подборов и 2 перехватов.