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Физдэйл: мне нравится, когда Конли играет агрессивно

31 января 2017, вторник. 13:30. Баскетбол
Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл прокомментировал игру защитника команды Майка Конли в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (115:96).

«Мне нравится, когда Конли играет агрессивно. Своей игрой он вдохновляет одноклубников. Мне нравится наблюдать за ним, когда он играет таким образом. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – приводит слова Физдэйла ESPN.

В поединке с «Санз» Конли провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 38 очков, 9 передач, 6 подборов и 2 перехватов.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Дэвид Физдэйл Майк Конли
Новости. Баскетбол
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