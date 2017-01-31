Хендрикс: для меня слетать в Краснодар — как слетать домой

Центровой «Гран Канарии»поделился ожиданиями от предстоящего матча со своей бывшей командой — «Локомотив-Кубань», — который состоится 31 января в Краснодаре в рамках Топ-16 Еврокубка.«Я очень этого жду. У меня были прекрасные три года в Краснодаре — и в карьерном плане, и в жизненном. В этом городе я преуспел, у меня осталось там много друзей. Конечно, это особенное место для меня. Болельщики там просто отличные! Думаю, что это лучшие болельщики в России. Когда я играл в «Локо», чувствовал, что эта команда — скрытое сокровище европейского баскетбола. Я наслаждался каждым мгновением в Краснодаре. Слетать туда — как слетать домой. Надеюсь, что мы сможем увезти оттуда победу.Матч в любом случае получится очень тяжелый. У них очень талантливая команда с новым тренером и новой мотивацией. Думаю, что это сыграет большую роль в том, какой получится встреча. Для нас же после старта Топ-16 с двух поражений подряд началась новая жизнь. Надеюсь, что мы сможем вернуться в игру и провести хороший матч в Краснодаре», — приводит слова Хендрикса официальный сайт «Локомотива-Кубань».