Батюм может не поехать со сборной Франции на Евробаскет-2017

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс»может пропустить Евробаскет-2017. Баскетболист признался, что был бы не прочь взять перерыв в выступлениях за сборную Франции.«Я пока не знаю. Три года назад я сказал, что приму решение после Олимпиады. Я говорил это два года назад, а также прошлым летом. Я могу взять передышку на одно лето, потому что не пропускал вызовов в сборную с 2004 года. Сейчас мне уже 28 лет, и у меня за плечами 127 матчей за сборную. Моё решение не будет зависеть от результатов выступления команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Батюма Le Figaro.