Шакил О`Нил сфотографировался с Симоной Байлз перед Супербоулом-2017

Известный в прошлом баскетболист Шакил О`Нил и гимнастка Симона Байлз прибыли в Хьюстон, где в ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени состоится финальный матч сезона NFL (Супербоул). О`Нил (ростом 216 см) и Байлз (149 см) сделали совместное фото незадолго до старта матча, в котором сойдутся «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Фотографию Байлз разместила на своей странице в «Инстаграме».
Как сообщалось ранее, на финальный матч сезона NFL жители США поставят около $ 4,7 млрд, но только 3% от этой суммы, или $ 132 тыс., придутся на легальные ставки.