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175 лет назад 2016
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Шакил О`Нил сфотографировался с Симоной Байлз перед Супербоулом-2017

6 февраля 2017, понедельник. 02:24. Баскетбол
Известный в прошлом баскетболист Шакил О`Нил и гимнастка Симона Байлз прибыли в Хьюстон, где в ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени состоится финальный матч сезона NFL (Супербоул). О`Нил (ростом 216 см) и Байлз (149 см) сделали совместное фото незадолго до старта матча, в котором сойдутся «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Фотографию Байлз разместила на своей странице в «Инстаграме».


Как сообщалось ранее, на финальный матч сезона NFL жители США поставят около $ 4,7 млрд, но только 3% от этой суммы, или $ 132 тыс., придутся на легальные ставки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Шакил О'Нил
Новости. Баскетбол
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