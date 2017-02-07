«Юта» разгромила «Атланту», «Детройт» без проблем обыграл «Филадельфию»

«Юта Джаз» разгромил «Атланту Хоукс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счётом 120:95. За победителей 30 очков набрал Гордон Хэйворд, ещё 22 в активе Джорджа Хилла, Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов). У «Атланты» отметим Денниса Шрёдера, набравшего 21 очко.
В ещё одном матче «Детройт Пистонс» уверенно разобрался с «Филадельфией Сиксерс» — 113:96. За победителей 19 очков набрал Маркус Моррис, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 очков и 17 подборов. У проигравших 16 очков на счету Джалила Окафора.