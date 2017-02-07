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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Юта» разгромила «Атланту», «Детройт» без проблем обыграл «Филадельфию»

7 февраля 2017, вторник. 06:15. Баскетбол
«Юта Джаз» разгромил «Атланту Хоукс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счётом 120:95. За победителей 30 очков набрал Гордон Хэйворд, ещё 22 в активе Джорджа Хилла, Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов). У «Атланты» отметим Денниса Шрёдера, набравшего 21 очко.

В ещё одном матче «Детройт Пистонс» уверенно разобрался с «Филадельфией Сиксерс» — 113:96. За победителей 19 очков набрал Маркус Моррис, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 очков и 17 подборов. У проигравших 16 очков на счету Джалила Окафора.
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2017, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
95 : 120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Шрёдер - 21, Хардуэй-младший - 14, Миллсэп - 14, Дилэйни - 13, Ховард - 10, Бэйзмор - 8, Бембри - 6, Данливи - 3, Скотт - 2, Паттерсон - 2, Мускала - 2, Принс, Хамфрис, Сплиттер, Сефолоша
Юта Джаз: Хэйворд - 30, Хилл - 22, Фэйворс - 20, Гобер - 14, Бёркс - 7, Экзам - 7, Лайлз - 7, Инглс - 6, Диао - 4, Джонсон - 3, Нето, Худ, Мэк, Боломбой, Уитей

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2017, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
113 : 96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Моррис - 19, Драммонд - 16, Джексон - 14, Лойер - 12, Бэйнс - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Смит - 11, Харрис - 9, Джонсон - 8, Марьянович, Гбинидже, Удрих, Хиллиард, Элленсон, Баллок
Филадельфия Сиксерс: Окафор - 16, Шарич - 13, Ковингтон - 11, Макконнел - 10, Родригес - 10, Луваву - 9, Хендерсон - 8, Ноэль - 5, Рэндл - 5, Стаускас - 4, Ильясова - 3, Холмс - 2, Эмбиид, Симмонс, Бэйлесс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Юта Джаз НБА
Новости. Баскетбол
7 февраля 2017, вторник
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6 февраля 2017, понедельник
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