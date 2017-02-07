«Сан-Антонио» крупно проиграл «Мемфису», набрав 9 очков в последней четверти

«Сан-Антонио Спёрс» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 89:74 в пользу хозяев. Отметим, что в последней четверти «Спёрс» смогли набрать лишь 9 очков, проиграв её со счётом 9:20.
Самыми результативными игроками в составе «Мемфиса» стали Марк Газоль и Зак Рэндольф, набравшие по 15 очков. За «Сан-Антонио» 14 очков набрал Дэвид Ли, Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
Для «Мемфиса» эта победа стала пятой в последних шести матчах.