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175 лет назад
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Картер сделал четыре блок-шота в матче с «Сан-Антонио»
7 февраля 2017, вторник. 12:39.
Баскетбол
Защитник «Мемфис Гриззлиз»
Винс Картер
сделал четыре блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (89:74).
40-летний баскетболист заблокировал броски защитников
Дэнни Грина
и
Кайла Андерсона
, а также дважды не позволил набрать очки форварду
Ламаркусу Олдриджу
.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Мемфис Гриззлиз
Сан-Антонио Спёрс
Винс Картер
Ламаркус Олдридж
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Новости. Баскетбол
7 февраля 2017, вторник
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