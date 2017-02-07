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Картер сделал четыре блок-шота в матче с «Сан-Антонио»

7 февраля 2017, вторник. 12:39. Баскетбол
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер сделал четыре блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (89:74).

40-летний баскетболист заблокировал броски защитников Дэнни Грина и Кайла Андерсона, а также дважды не позволил набрать очки форварду Ламаркусу Олдриджу.

Посмотреть видео можно, перейдя по следующей ссылке

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Винс Картер Ламаркус Олдридж
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