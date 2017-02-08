«Шарлотт» прервал серию из 7 поражений, одолев «Бруклин»

«Шарлотт Хорнетс» победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Спектрум-центре» в Шарлотт и завершилась со счётом 111:107 в пользу хозяев.
В составе «Хорнетс» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самыми результативными стали Кемба Уокер, Николя Батюм и Марко Белинелли, набравшие по 17 очков. У «Нетс» 22 очка на счету Бояна Богдановича, ещё 20 набрал Брук Лопес.
«Шарлотт» прервал свою семиматчевую проигрышную серию. «Бруклин» уступил в 10-й раз кряду.