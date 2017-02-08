Бросок Макколлума за секунду до сирены принёс «Портленду» победу над «Далласом»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 114:113 в пользу гостей.
По ходу первой половины преимущество «Портленда» достигало 16 очков, однако в концовке «Даллас» едва не вырвал победу. Решающим стал бросок защитника «Трэйл Блэйзер» Си Джея Макколлума за 0,9 секунды до конца четвёртой четверти.
Макколлум в итоге стал самым результативным игроком в составе «Портленда», набрав 32 очка. Ещё 29 очков в активе Дэмьена Лилларда. У «Далласа» следует отметить Харрисона Барнса (26 очков), Дирка Новицки (25) и Уэсли Мэттьюза (23).