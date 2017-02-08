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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бросок Макколлума за секунду до сирены принёс «Портленду» победу над «Далласом»

8 февраля 2017, среда. 07:05. Баскетбол
«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 114:113 в пользу гостей.

По ходу первой половины преимущество «Портленда» достигало 16 очков, однако в концовке «Даллас» едва не вырвал победу. Решающим стал бросок защитника «Трэйл Блэйзер» Си Джея Макколлума за 0,9 секунды до конца четвёртой четверти.

Макколлум в итоге стал самым результативным игроком в составе «Портленда», набрав 32 очка. Ещё 29 очков в активе Дэмьена Лилларда. У «Далласа» следует отметить Харрисона Барнса (26 очков), Дирка Новицки (25) и Уэсли Мэттьюза (23).
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс:
Портленд Трэйл Блэйзерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Си Джей Макколлум НБА
Новости. Баскетбол
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