Казинс дисквалифицирован на один матч и оштрафован на $ 25 тыс.

Центровой «Сакраменто Кингз»получил автоматическую дисквалификацию на один матч без сохранения зарплаты за то, что достиг планки в 16 технических фолов в нынешнем регулярном чемпионате. Последний из них он получил за 1,1 секунды до окончания матча с «Голден Стэйт Уорриорз». Таким образом, Казинс не сыграет в ближайшем поединке с «Бостон Селтикс». По правилам лиги теперь он будет пропускать по встрече после каждых двух следующих технических фолов.Кроме того, центровой оштрафован на $ 25 тыс. за то, что, покидая площадку, позволил себе оскорбительные жесты и высказывания.