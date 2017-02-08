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Дюрант: знаю, что трибуны в Оклахома-Сити встретят меня шумно и недружелюбно

8 февраля 2017, среда. 11:13. Баскетбол
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Я знаю, что на трибунах в Оклахома-Сити будет шумно. Я ведь выходил на эту арену в дни, когда публика была наиболее активна. И я понимаю, что меня ждёт не самый дружелюбный приём. Но всё же я с нетерпением жду встречи с людьми, с которыми меня очень многое связывает. Уверен, что болельщики, которых я узнал за время своего пребывания в «Тандер», будут чувствовать то же, что и я, когда помашу им. Даже если они и не станут меня поддерживать», – цитирует Дюранта ESPN.

Форвард провёл в «Оклахома-Сити» первые девять лет своей карьеры в лиге.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
8 февраля 2017, среда
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