Дюрант: знаю, что трибуны в Оклахома-Сити встретят меня шумно и недружелюбно

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».«Я знаю, что на трибунах в Оклахома-Сити будет шумно. Я ведь выходил на эту арену в дни, когда публика была наиболее активна. И я понимаю, что меня ждёт не самый дружелюбный приём. Но всё же я с нетерпением жду встречи с людьми, с которыми меня очень многое связывает. Уверен, что болельщики, которых я узнал за время своего пребывания в «Тандер», будут чувствовать то же, что и я, когда помашу им. Даже если они и не станут меня поддерживать», – цитирует Дюранта ESPN.Форвард провёл в «Оклахома-Сити» первые девять лет своей карьеры в лиге.