Шталбергс: «Нижний Новгород» хочет показать лучший баскетбол в игре с «Хапоэлем»

Главный тренер БК «Нижний Новгород»поделился ожиданиями от предстоящего поединка Еврокубка-2016/17 против «Хапоэля».«Наше выступление в Топ-16 Еврокубка выдалось непростым. Травмы не позволили нам побороться за выход в плей-офф турнира. Тем не менее все игроки нашей команды получили бесценный опыт, и в заключительной игре против «Хапоэля» мы хотим продемонстрировать лучший баскетбол, насколько это возможно при наших ресурсах. «Хапоэль» – одна из сильнейших команд Еврокубка, поэтому мы хотим провести зрелищный матч для наших болельщиков», – приводит слова Шталбергса официальный сайт БК «Нижний Новгород».