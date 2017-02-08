«Енисей» обыграл «Бюйюкчекмедже» в первом матче 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

Красноярский «Енисей» обыграл турецкий клуб «Бюйюкчекмедже» со счётом 91:81 в первом матче серии 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа. Ключевой вклад в победу красноярцы сделали во второй четверти, выигранной с разницей "+9".
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Василий Заворуев, который набрал 18 очков.
Кубок ФИБА-Европа. 1/8 финала. Первый матч
«Енисей» (Красноярск) — «Бюйюкчекмедже» (Турция) — 91:81 (19:19, 27:18, 29:25, 16:19)
«Енисей»: Заворуев (18), Элегар (13 + 11 подборов), Тэйлор (13), Трушкин (11), Браймо (11), Хиллиард (10), Лукашов (6), Павлов (5), Каныгин (4).