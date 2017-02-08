Елевич: в финале Еврокубка могут встретиться два российских клуба

Заслуженный тренер Россиисчитает, что в финал Еврокубка могут пробиться два российских клуба.«Три российские команды – „Локомотив“, „Химки“ и „Зенит“ – очень хорошую игру показывают в последнее время. У всех серьёзные составы, качественная игра. У „Химок“ очевидная проблема – это нехватка центрового. Когда им попадётся соперник с сильным центровым, то этот момент может сыграть негативную роль. В целом же Топ-16 показал, что в финале можно рассчитывать на встречу двух наших клубов, чего ещё не случалось.Относительно „Нижнего Новгорода“ давно было ясно, что им в плей-офф не пробиться. Слишком уж много они упустили в начале Топ-16. У них были матчи, которые команда могла решать, добиваться победы, но они выиграли всего один матч», — цитирует Елевича «Р-Спорт».