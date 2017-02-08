«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю», Стадемайр набрал 19 очков

«Нижний Новгород» на своей площадке проиграл израильскому «Хапоэлю» из Иерусалима со счётом 73:81 в шестом туре стадии Топ-16 Еврокубка. Нижегородцы с незначительным преимуществом завершили первую половину матча, но третью четверть уступили с разницей "-10" и впоследствии не смогли отыграть этот разрыв.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хапоэля» Лиор Элияху, который набрал 20 очков. Знаменитый форвард Амаре Стадемайр набрал 19 баллов. «НН» по 18 очков принесли Кенни Бойнтон и Деандре Кейн.