Швед: проигрывать так, как «Химки», просто неприлично

Атакующий защитник «Химок»раскритиковал свою команду за поражение от «Баварии» (74:96) — встреча завершилась в овертайме, который немцы выиграли со счётом 24:2.«Когда выходишь на овертайм, то должен показывать свои сильные стороны, а мы начали заниматься не своим делом, четыре четверти играли одно нападение, а в овертайме решили использовать другое. В результате „Бавария“ повела „плюс 10“, мы попытались их догнать быстрыми бросками, но не получилось. Так нельзя проигрывать, это просто неприлично, это непозволительно. Слава богу, что это сейчас произошло, а не в главных играх», — цитирует Шведа «Р-Спорт».