Определились все участники 1/4 финала Кубка Европы

Определились все участники четвертьфинала Кубка Европы по баскетболу, среди которых — три российских клуба: краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит» и «Химки».
В борьбе за полуфинал «Локомотив-Кубань» сразится с «Зенитом», а «Химки» сыграют с испанской «Валенсией».
Кубок Европы. 1/4 финала
«Гран-Канария» (Испания) — «Хапоэль» (Израиль)
«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Зенит» (Россия)
«Химки» (Россия) — «Валенсия» (Испания)
«Бавария» (Германия) — «Уникаха» (Испания)
Матчи 1/4 финала Кубка Европы пройдут в формате серии до двух побед с 28 февраля по 8 марта.