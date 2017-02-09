Определились все участники 1/4 финала Кубка Европы

Определились все участники четвертьфинала Кубка Европы по баскетболу, среди которых — три российских клуба: краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит» и «Химки».В борьбе за полуфинал «Локомотив-Кубань» сразится с «Зенитом», а «Химки» сыграют с испанской «Валенсией».«Гран-Канария» (Испания) — «Хапоэль» (Израиль)«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Зенит» (Россия)«Химки» (Россия) — «Валенсия» (Испания)«Бавария» (Германия) — «Уникаха» (Испания)Матчи 1/4 финала Кубка Европы пройдут в формате серии до двух побед с 28 февраля по 8 марта.