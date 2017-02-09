«Детройт» разгромил «Лейкерс» — «+19», Мозгов не играл

«Детройт Пистонс» уверенно победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась со счётом 121:102 в пользу хозяев.
В составе «Детройта» самым результативным стал Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 17 подборов. Ещё 20 очков набрал Джон Лойер, 19 в активе Тобиаса Харриса. За «Лейкерс» по 17 очков набрали Лу Уильямс и Джулиус Рэндл.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.