«Юта» разгромила «Нью-Орлеан» с разницей в 33 очка

«Юта Джаз» одержал разгромную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеан и завершилась со счётом 127:94 в пользу гостей.
В составе «Юты» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Джо Джонсон, набравший 27 очков. Ещё 19 очков на счету Джорджа Хилла, 17 — у Гордона Хэйворда. За «Нью-Орлеан» 21 очко набрал Терренс Джонс, 15 — у Джру Холидэя, Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.