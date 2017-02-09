«Бруклин» проиграл 11-й матч кряду, уступив «Вашинтону» в ОТ, Бил набрал 31 очко

«Вашингтон Уизардс» добыл непростую победу над худшей командой регулярного чемпионата — «Бруклин Нетс». Встреча состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 114:110 в пользу гостей.Самым результативным в составе «Вашингтона» стал, набравший 31 очко. По дабл-даблу себе в актив записали Джон Уолл (23 очка, 12 передач), Отто Портер (20 очков, 10 подборов) и Марчин Гортат (14 очков, 14 подборов). За «Бруклин» 21 очко набрал Боян Богданович, 20 — у Брука Лопеса.Это поражение стало для «Бруклина» 11-м кряду и 22-м в последних 23 матчах.