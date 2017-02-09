«Финикс» потерпел разгромное поражение от «Мемфиса» — «-19»

«Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 110:91 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Конли, на счету которого 23 очка. Ещё 19 очков набрал Марк Газоль. У «Финикса» стоит отметить Девина Букера (20 очков), а также Эрика Бледсо и Брэндона Найта, каждый из которых набрал по 16 очков.
Эта победа стала для «Мемфиса» шестой в последних семи встречах. «Финикс» потерпел восьмое поражение в девяти матчах.