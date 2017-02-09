Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трушкин заменит Губанова в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

9 февраля 2017, четверг. 11:10. Баскетбол
Форвард «Енисея» Владислав Трушкин заменит в составе «Звёзд России» центрового «Нижнего Новгорода» Пётра Губанова, который получил травму.

Трушкин в этом сезоне провёл за красноярский «Енисей» 16 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 9,9 балла за эффективность действий.

«Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать, запрыгнуть в уходящий поезд. Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч звёзд из-за травм», – приводит слова Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
Теги
БК Енисей БК Нижний Новгород Петр Губанов
Новости. Баскетбол
9 февраля 2017, четверг
11:35 Попович: меня впечатлила игра «Филадельфии»
11:10 Трушкин заменит Губанова в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
10:59 Оукли был арестован за инцидент с владельцем «Нью-Йорка» Джеймсом Доланом
10:26 Корвер реализовал 8 трёхочковых бросков в матче с «Индианой»
10:07 Спайк Ли о ситуации в «Нью-Йорке»: помогу Филу упаковать чемоданы
09:57 Блэйк Гриффин исполнил сокрушительный данк после передачи Остина Риверса
09:31 «Майами» стал первым клубом, одержавшим 12 побед кряду с отрицательным балансом
08:57 28 очков Томпсона и дабл-дабл Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»
08:52 «Сакраменто» без Казинса прервал победную серию «Бостона»
06:56 «Финикс» потерпел разгромное поражение от «Мемфиса» — «-19»
06:49 «Клипперс» с трудом одолели «Нью-Йорк», Гриффин набрал 32 очка
06:40 60 очков Уиггинса и Таунса позволили «Миннесоте» вырвать победу у «Торонто»
06:35 Дабл-дабл Уайтсайда в матче с «Милуоки» принёс «Майами» 12-ю победу подряд
06:30 «Бруклин» проиграл 11-й матч кряду, уступив «Вашинтону» в ОТ, Бил набрал 31 очко
06:15 «Юта» разгромила «Нью-Орлеан» с разницей в 33 очка
06:03 «Детройт» разгромил «Лейкерс» — «+19», Мозгов не играл
05:51 «Атланта» победила «Денвер», Шрёдер оформил дабл-дабл
05:42 32 очка Леонарда принесли «Сан-Антонио» победу над «Филадельфией»
05:26 «Кливленд» прервал победную серию «Индианы», Ирвинг и Корвер набрали по 29 очков
04:38 Определились все участники 1/4 финала Кубка Европы
00:34 20 очков Коллинса помогли «Локомотиву» обыграть «Мурсию» в Еврокубке
00:22 С. Карасёв: судьи позволяли играть за гранью допустимой жёсткости
00:06 Швед: проигрывать так, как «Химки», просто неприлично
8 февраля 2017, среда
23:46 Шталбергс: травмы не дали «Нижнему Новгороду» показать лучшую игру в Топ-16
23:15 «Локомотив-Кубань» оштрафован на 900 тыс. рублей за проблемы на матче с «НН»
23:00 С. Джорджевич: не видел ничего подобного преимуществу «Баварии» в овертайме
22:45 Иванович: разница между «Валенсией» и «Уникахой» небольшая
22:35 Страстные танцы чирлидерш и фрау на трибуне — в фотообзоре «Химки» – «Бавария»
22:09 «Химки» сыграют с «Валенсией» в 1/4 финала Еврокубка, «Зенит» с «Локомотивом»
22:01 24 очка Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Летувос Ритас»
21:33 «Химки» уступили «Баварии», проиграв в овертайме 22 очка
21:27 «Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю», Стадемайр набрал 19 очков
20:13 20 очков Колесникова помогли «Автодору» обыграть «Ольденбург» в Лиге чемпионов
19:55 Карасёв и Адамс заменят травмированного Бунгу-Коло на конкурсах Матча звёзд
19:53 Корстин: победители конкурсов на Матче звёзд получат денежные вознаграждения
19:05 Бунгу-Коло не поможет «Химкам» в матче с «Баварией»
18:49 Елевич: в финале Еврокубка могут встретиться два российских клуба
18:12 «Енисей» обыграл «Бюйюкчекмедже» в первом матче 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа
17:27 Владелец «Голден Стэйт»: Майкл Джордан сказал, что 73 победы ни черта не значат
17:01 Форвард УНИКСа Каймакоглу сломал палец и выбыл из строя на месяц
16:15 Колом: я вернулся и надеюсь помочь УНИКСу обыграть «Реал»
16:03 Кущенко: Ургант пообещал забить сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
15:52 Пашутин: УНИКСу необходимо замедлить «Реал»
15:00 Победный бросок Девина Букера и данк Уиггинса – в топ-10 недели в НБА
14:47 Губанов не сыграет в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+