Споэльстра: не хочу говорить о победной серии «Майами»

Главный тренер «Майами Хит»после очередной победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (106:88) назвал причины успешной игры команды в последнее время.«Я не хочу говорить о победной серии. Наши результаты – это заслуга игроков, которые собрались вместе, чтобы стать одной командой. Они поддерживают друг друга и принимают нашу культуру», – приводит слова Споэльстры ESPN.На данный момент победная серия «Хит» состоит из 12 матчей. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.