Стивенсон: чувствую, что готов помочь «Миннесоте»

Защитникрассказал, почему согласился присоединиться к «Миннесоте Тимбервулвз».«Я посмотрел на эту команду и подумал, что это отличная возможность помочь. В составе «Миннесоты» есть много молодых парней. Чувствую, что мой опыт и подход к игре может действительно помочь им. Я знаю многое о баскетболе. Думаю, я готов принять этот вызов», – приводит слова Стивенсона Star Tribune.В дебютном матче с «Торонто Рэпторс» (112:109) Лэнс провёл на паркете 20 минут, собрав коллекцию из 6 очков, 4 подборов и 1 результативной передачи.