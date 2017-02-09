Кущенко: почти все билеты на Матч звёзд проданы

Президент Единой лиги ВТБсообщил о том, что на предстоящий Матч всех звёзд уже распроданы почти все билеты.«Я уже неоднократно говорил, что, приехав сюда, мы встретили очень дружелюбных людей, которые готовы нам помочь независимо от того, примем мы решение или нет. Когда мы нашли баскетбольный паркет и кольца, случайно здесь оказавшиеся, мы поняли, что это знак – баскетбол в «Большом» состоится. Люди уже докладывают, что практически ни одного билета уже нет – всё продано. Но они всё равно продолжают искать какие-то дополнительные места за сценой.Сочинские ребята говорят, что впервые всё продано за несколько дней до мероприятия. Надеемся, что, во-первых, все придут вовремя, и тот продукт, который мы предложили Сочи, им понравится, и мы ещё раз сюда приедем», — рассказал Кущенко в интервью «Чемпионату».