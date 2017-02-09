Кущенко: надеюсь, что Матч звёзд получит прописку в Сочи

Президент Единой лиги ВТБвыразил надежду на то, что Матч всех звёзд получит постоянную прописку в Сочи.«Олимпийское наследие – очень крутая история, которая должна продолжаться в Сочи. На мой взгляд, то, что делает государство, федерация и национальный олимпийский комитет для поддержания объектов, которые были построены к Олимпиаде в Сочи, – это серьёзные социальные программы. Наш вид спорта, баскетбол, приехал сюда впервые.Сами местные ребята говорят, что летний вид спорта впервые приезжает с таким большим проектом. Будет показательно, как к нам отнесётся Сочи, как к нам отнесётся болельщик, как понравится вся эта история истеблишменту, который здесь будет. И я очень надеюсь, что наш продукт под названием «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ» получит прописку в Сочи», — передаёт слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.