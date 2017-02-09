Ласо: матч с УНИКСом показал силу наших резервистов

Главный тренер «Реала»поделился впечатлениями после победы своей команды над УНИКСом в Евролиге (81:77).«Половины матча были очень похожи. В начале игры мы позволили сопернику выйти в лидеры, но запасные дали нам дополнительный заряд. Мы рады победить, это было непросто. У нас очень жёсткое расписание. Руди Фернандес потянул мышцу, а у Трэя Томпкинса вирус. Таким образом, нам не хватало двух важных игроков. Но у нас есть 14 баскетболистов, любой из которых может заменить травмированных. Сегодня стало ясно, что ребята, которые обычно играют меньше, могут дать нам отличный толчок. Я рад победе», — приводит слова Ласо официальный сайт турнира.