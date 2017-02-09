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Итудис: ЦСКА выиграл борьбу на подборе против одной из лучших защит Евролиги

9 февраля 2017, четверг. 23:24. Баскетбол
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (102:80).

«Поздравляю свою команду. Мы отлично начали игру, несмотря на пропущенные 27 очков в первой четверти. Мы прекрасно создавали пространство, хорошо двигали мяч, почти вдвое превзошли соперника по рейтингу эффективности. Мы перебегали и выиграли борьбу на подборе против одной из лучших защит Евролиги. Единственным минусом стали 20 потерь, но они были обусловлены тем, что нам хотелось развивать атаки как можно быстрее. Спасибо 9 тысячам болельщиков, пришедшим нас поддержать, их поддержка нам очень помогла!» — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Црвена Звезда ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
9 февраля 2017, четверг
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