Итудис: ЦСКА выиграл борьбу на подборе против одной из лучших защит Евролиги

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (102:80).«Поздравляю свою команду. Мы отлично начали игру, несмотря на пропущенные 27 очков в первой четверти. Мы прекрасно создавали пространство, хорошо двигали мяч, почти вдвое превзошли соперника по рейтингу эффективности. Мы перебегали и выиграли борьбу на подборе против одной из лучших защит Евролиги. Единственным минусом стали 20 потерь, но они были обусловлены тем, что нам хотелось развивать атаки как можно быстрее. Спасибо 9 тысячам болельщиков, пришедшим нас поддержать, их поддержка нам очень помогла!» — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.