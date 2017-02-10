Кириленко: игра Курбанова для меня — бальзам на душу в преддверии Евробаскета

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что перед матчем 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Црвена Звезда» (102:80) он попросил форварда московского клуба Никиту Курбанова показать фееричную игру.
«В игре с „Црвеной“ мне очень понравился Никита Курбанов, который последние годы играет очень стабильно, но у него не было какого-то одного яркого матча. Так что перед игрой я сказал Курбанову: „Никита, дорогой, мне от тебя нужна одна яркая, фееричная игра“. И он как начал с первой четверти всё попадать! Такая игра Курбанова для меня — это бальзам на душу в преддверии Евробаскета.
„Црвена“ играла достойно с ЦСКА. Сербы здорово начали, однако бывают такие матчи, когда ЦСКА играет хуже, но у команды залетает просто всё. По качеству же игры „Црвена“ очень понравилась. Если бы не сумасшедший процент попаданий у ЦСКА, то сербы должны были выигрывать первую половину», — отметил Кириленко в интервью агентству «Р-Спорт».
Курбанов набрал 18 очков, а также совершил 5 подборов, 3 перехвата и 1 передачу, побив личный рекорд в турнире по рейтингу полезности — 29.