Пашутин: УНИКС потерял концентрацию в четвёртой четверти матча с «Реалом»

Главный тренер казанского клуба УНИКСпрокомментировал поражение от мадридского «Реала» (77:81) в матче 22-го тура Евролиги.«Три четверти мы контролировали игру, но в четвертой потеряли концентрацию, перестало получаться парное взаимодействие. Было некоторое недопонимание, ошибки в ротации. Стали позволять сопернику наносить открытые броски, как это удалось Энтони Рэндольфу и Отелло Хантеру. «Реал» был лучше.Но наша команда боролась до конца, сделали всего 8 потерь против 14 у «Реала», передачи 20-24. В целом хорошо атаковали и показали более качественную игру, чем в предыдущих матчах. Солидно выглядели, хотя и такой игры недостаточно для победы над «Реалом». Отмечу нашу стартовую пятерку, она дала нам энергию, импульс, защиту. Достойно сыграли.Почему проиграли подбор? «Реал» лидирует в Евролиге по этому показателю, в их команде много мощных, прыгучих высокорослых игроков. Порой соперники делали по три подбора в одной атаке, что давало им дополнительное преимущество, хотя они так часто мазали в четвёртой четверти.У нас сложный период, много травм, поэтому каждый матч играем разными составами. Но сегодня играли вдесятером с полноценной ротацией, и Лэнгфорд сыграл не 40 минут, а 32. Все это и позволило нам показать баскетбол высокого качества», — цитирует Пашутина официальный сайт казанцев.