Паркер повторно порвал связку колена и пропустит 12 месяцев

Форвард «Милуоки Бакс», получивший травму связки колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (88:106), пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт клуба.21-летний Паркер повторно порвал переднюю крестообразную связку левого колена и перенесёт операцию, на восстановление после которой ему понадобится около 12 месяцев. Впервые подобную травму он получил в 2014 году.В текущем сезоне Паркер принял участие в 51 матче, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.