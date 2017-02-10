Бросок Макконнела принёс «Филадельфии» победу над «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 112:111.«Орландо» лучше начал встречу, уйдя в отрыв на 15 очков, однако гости быстро восстановили равновесие, после чего игра выравнялась. Исход встречи определился в концовке заключительной четверти, а автором победного броска за пять секунд до финальной сирены сталСамыми результативными игроками матча сталииз «Филадельфии» ииз «Орландо», набравшие по 24 очка.