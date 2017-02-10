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«Даллас» отыграл отставание "-21" и в овертайме победил «Юту»

10 февраля 2017, пятница. 07:55. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде потерпел поражение от «Даллас Маверикс» со счётом 105:112.

Гости большую часть встречи вели в счёте, а их перевес в третьей четверти достигал 21 очка, однако «Маверикс» сумели восстановить равновесие. За 19 секунд до завершения основного времени «Джаз» вели 100:96, но точные броски Харрисона Барнса и Дирка Новицки позволили хозяевам перевести игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла под полным контролем «Далласа».

Самым результативным игроком встречи стал Гордон Хэйворд, набравший 36 очков. В составе победителей следует отметить Барнса, записавшего на свой счёт 31 очко, и Новицки — 20.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2017, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
112 : 105 ОТ (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Барнс - 31, Новицки - 20, Карри - 16, Мэттьюз - 15, Харрис - 13, Феррелл - 9, Межри - 6, Андерсон - 2, Богут, Пауэлл, Бареа, Уильямс, Хэммонс, Бруссино, Финни-Смит
Юта Джаз: Хэйворд - 36, Инглс - 16, Гобер - 15, Бёркс - 12, Джонсон - 8, Фэйворс - 6, Экзам - 5, Диао - 4, Мэк - 3, Лайлз, Хилл, Уитей, Худ, Боломбой, Нето
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Юта Джаз Гордон Хэйворд Дирк Новицки Харрисон Барнс
Новости. Баскетбол
10 февраля 2017, пятница
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