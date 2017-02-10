Донован: «Кливленд» разыграл настоящую драму перед матчем с «Оклахома-Сити»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал кадровые метания своего визави из «Кливленд Кавальерс», который не мог определиться, задействовать ли ему лидеров командыв матче регулярного чемпионата НБА.«Кливленд» разыграл настоящую драму перед матчем с «Оклахома-Сити». «Кто будет играть? Кто не будет играть? Они сыграют. Они не сыграют. Возможно, они сыграют». Но всё же казалось, что Джеймс, Ирвинг и Лав выйдут на площадку. Поэтому утром я сказал нашим баскетболистам, что мы должно сосредоточиться на своих действиях и провести обычный скаутский разбор соперника», – цитирует Донована ESPN.Встреча закончилась победой «Тандер» со счётом 118:109.