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«Кливленд» подписал 10-дневный контракт с Дерриком Уильямсом

10 февраля 2017, пятница. 10:33. Баскетбол
«Кливленд Кавальерс» заключил 10-дневный контракт с форвардом Дерриком Уильямсом, сообщает официальный сайт организации. Несколько дней назад соглашение с игроком расторг «Майами Хит», за который он выступал с начала сезона. В нынешнем чемпионате в составе «Майами» Уильямс набирал по 5,9 очка и совершал по 2,9 подбора за 15 минут в среднем за игру.

В дебютном поединке за «Кливленд» форвард, способный сыграть на позициях третьего и четвёртого номеров, отметился 12 очками и передачей за 22 минуты на площадке.
Источник: Официальный сайт "Кливленд Кавальерс" Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Деррик Уильямс
Новости. Баскетбол
10 февраля 2017, пятница
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