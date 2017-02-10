Б. Коланджело: надеюсь, Д. Эмбиид и Б. Симмонс сыграют вместе в нынешнем сезоне

Генеральный менеджер «Филадельфии Сиксерс»считает, что для прогресса команды необходимо уже в текущем чемпионате начать наигрывать дуэт потенциальных лидеров форвардаи центрового«Надеюсь, Эмбиид и Симмонс смогут сыграть вместе в нынешнем сезоне. Мы ставим перед собой такую цель», – передаёт слова Коланджело в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» обозреватель USA Today Дерек Боднер.Эмбиид из-за повреждения колена сыграл лишь в одном матче из последних 12, а Симмонс ещё не выходил на площадку в сезоне после перелома ноги, полученного во время подготовки.