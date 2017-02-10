Баскетболист требует от «Майами» $ 1 млрд за то, что его не взяли в команду

Баскетболистподал официальный иск в суд южного округа штата Флорида на «Майами Хит» на сумму $ 1 млрд.«Обвиняю «Майами» в дискриминации, домогательствах, нападении и нарушении авторских прав. «Хит» не взяли меня в команду, хотя я хороший баскетболист, и они копируют мой стиль. Я официально зарегистрирован, так что это нарушение авторских прав. Особенно провинился Эрик Споэльстра. Он копировал и домогался меня в прошлом году», – написал Аканно в бланке искового заявления.32-летний Аканно является уроженцем Ганы. С 2004 по 2006 год он числился в составе команды университета Кин, выступающего в третьем дивизионе NCAA, но ни разу не выходил на площадку.