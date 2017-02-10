Параховский: серия поражений УНИКСа давит, но мы не унываем

Центровой УНИКСасказал, что команда не впадает в уныние после поражения от мадридского «Реала» (77:81) в матче Евролиги, состоявшемся 9 февраля в Казани. Для казанцев это поражение стало пятым кряду в чемпионате Евролиги.«Гости хорошо отдавали мячи. Поначалу они обыгрывали один на один, хорошо у них шла подстраховка, и скидывали мяч очень хорошо. Поэтому Густаво Айон и забил в первой четверти очень лёгкие 10 очков, что дало перевес “Реалу“. Но в перерыве мы сделали акцент на защите и не позволили Айону больше ничего забить. Мы старались ещё больше помогать нашим разыгрывающим, защитникам против их опекунов. Вот и главный бомбардир “Реала“ Серхио Люль набрал всего 2 очка со штрафных, хотя я не знаю, в чём с ним дело. Сначала говорили, что, возможно, он не будет играть, но он вышел, может быть, у него была какая-то травма. Но и без Люля “Реал“ – сильная команда.Да, мы проиграли щит, счёт подборов – 23-36. Но мы боремся, отсекаем тех, кто идёт на подбор. Но так нужно действовать всей команде, а не только “большим“ игрокам, и защитникам тоже. Игру в этом аспекте нам нужно улучшать. А от игры к игре мы стали частенько проигрывать подбор, нам нужно на этом сфокусироваться. Да, нам тяжело, серия поражений давит. Но мы не унываем, стараемся бороться. Как сегодня боролись против “Реала“, так и дальше будем бороться», — цитирует Параховского «Татар-Информ».