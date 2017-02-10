Илона Корстин и Алексей Швед побывали на «Вечернем Урганте»

«Сочи — это олимпийская столица. Это первый в истории Матч всех звёзд Лиги ВТБ, поэтому мы хотели сделать очень яркое событие. «Ледовый дворец» — это всё по-другому. Сейчас мы перестраиваем площадку. Сверху на лёд кладём паркет. У нас сначала будет концерт L`One, праздничное открытие, разные танцевальные коллективы, лазерное шоу. Потом будет матч. Среди знаменитостей, которые хорошо играют в баскетбол, будут Александр Новак и Андрей Кириленко», — рассказала Илона Корстин.
Алексей Швед во время эфира рассказал, как с друзьями детства собственноручно сделал первую баскетбольную площадку, а также поделился интересными историями о бытовой жизни баскетболистов.
Напомним, Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Сочи 11 февраля.
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