Оукли запретили посещать домашнюю арену «Нью-Йорка» до конца жизни

Экс-звезда «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли получил пожизненный запрет на посещение домашней арены бывшего клуба — «Мэдисон Сквер Гарден», сообщается на странице ESPN в «Твиттере».
Во время матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» охранники вывели Оукли из первого ряда трибун «Мэдисон Сквер Гарден», после чего 53-летний экс-баскетболист был арестован. В участке ему предъявили обвинения в нападении и незаконном вторжении, однако позже отпустили на свободу.
Напомним, что Оукли выступал за «Никс» с 1988 по 1998 год.