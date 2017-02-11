«Майами» одолел «Бруклин», одержав 13-ю победу подряд

«Бруклин Нетс» потерпел очередное, уже 12-е подряд поражение в регулярном чемпионате НБА. Безвыигрышная серия «сетей» продлилась в игре с «Майами Хит», которая состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 108:99 в пользу гостей. Для команды из Флориды эта победа стала 13-й подряд.
Самым результативным в составе «Майами» стал Джеймс Джонсон, на счету которого 26 очков. Ещё 21 очко набрал Горан Драгич. У «Бруклина» стоит отметить Брука Лопеса (в его активе 30 очков) и Рэнди Фоя (15).