Колесников: проблем с коммуникацией у звёзд России точно не будет

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ атакующий защитник «Автодора»считает, что его команда имеет преимущество во взаимопонимании перед соперником.«Эмоции от Матча всех звёзд самые положительные. Здесь царит настоящая атмосфера праздника. Если честно, то я первый раз в Сочи, и город меня поразил своей красотой. Разумеется, впечатлил и Олимпийский парк. Вообще, всё выглядит очень здорово. Приятно видеть знакомые лица в команде звёзд России. Много о тактике не говорили, но проблем с коммуникацией у нас точно не будет. Участники от «Автодора» в конкурсе данков? Они оба готовы. Джош Адамс отрабатывал некоторые элементы на тренировке», – передаёт слова Колесникова из Сочи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.