Колюшкин: конкурс данков будет самым важным в моей жизни

Участник конкурса данков в рамках Матча Всех Звёзд Единой лиги ВТБ разыгрывающий «Автодора» Максим Колюшкин не удивлен единству во мнениях относительно лучших мастеров по броскам сверху со своим партнёром защитником Джошем Адамсом.
«Как только мне пришло приглашение поучаствовать в конкурсе по броскам сверху, я тут же его принял. Безусловно, это будет мой самый важный конкурс в жизни. Если говорить о любимом слэм-данк контесте, то это точно 2000 год с Винсом Картером. Джош Адамс ответил так же? Ну так не зря же мы в одной команде играем! Вообще здорово, что «Автодор» так широко здесь представлен», – передаёт слова Колюшкина из Сочи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.