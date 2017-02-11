Колюшкин: конкурс данков будет самым важным в моей жизни

Участник конкурса данков в рамках Матча Всех Звёзд Единой лиги ВТБ разыгрывающий «Автодора»не удивлен единству во мнениях относительно лучших мастеров по броскам сверху со своим партнёром защитником Джошем Адамсом.«Как только мне пришло приглашение поучаствовать в конкурсе по броскам сверху, я тут же его принял. Безусловно, это будет мой самый важный конкурс в жизни. Если говорить о любимом слэм-данк контесте, то это точно 2000 год с Винсом Картером. Джош Адамс ответил так же? Ну так не зря же мы в одной команде играем! Вообще здорово, что «Автодор» так широко здесь представлен», – передаёт слова Колюшкина из Сочи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.