Швед: ещё в самолёте понял, что Матч всех звёзд будет весёлым

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ защитник «Химок»ожидает исключительно позитивных эмоций от поединка.«Спасибо болельщикам за их голоса, я это ценю. Думаю, матч будет весёлым. Ещё вчера во время полёта это было понятно. Все вокруг шутили и смеялись, в самолёте царила шикарная атмосфера. Сегодня приехали на тренировку, немного размялись, впереди сам Матч звёзд. Ничего особенного на него не заготовил, но, уверен, болельщикам на трибунах и по телевизору будет интересно и так», – передаёт слова Шведа из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.