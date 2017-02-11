Моня: из Матча всех звёзд получится настоящий баскетбольный пир

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ форвард «Химок»не сомневается в зрелищности поединка.«Приятно собраться всем вместе, тем более в другом городе. Официальных матчей нет, перерыв, можно немного отдохнуть. Думаю, получится замечательный праздник, настоящий баскетбольный пир. Очень хотелось бы видеть полный зал болельщиков. Все хотят выиграть, а сборная России играет в родных стенах. Думаю, победить хотят и россияне, и иностранцы. Уверен, нас ждёт много красивых моментов», – передаёт слова Мони из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.